Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç, korona virüse yakalandı Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Altıkulaç, şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli hemşehrilerim, rahatsızlığım nedeni ile yaptırmış olduğum Covit-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi olup 7 günlük karantina süremde Belediye Başkanlığına Belediye Meclis üyemiz İzzet Demirtaş hocam vekalet edecektir. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Allaha emanet olunuz." - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / Yerel Engin Altıkulaç Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç, korona virüse yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.