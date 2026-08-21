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Devrek'te Yaz Kur'an Kursu Coşkuyla Tamamlandı

Devrek'te Yaz Kur'an Kursu Coşkuyla Tamamlandı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 7 hafta süren Yaz Kur'an Kursu kapanış programıyla sona erdi. 43 öğrenci mezuniyet sevinci yaşarken, gösteriler ve Filistin'e destek mesajlarıyla dolu programda öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 7 hafta süreyle devam eden Yaz Kur'an Kursundaki program sona ererken, kurstan mezun olan öğrenciler sevinçlerini aileleri ve diğer davetlilerle paylaştılar.

Devrek ilçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Merkez Yaz Kur'an Kursu kapanış programında 5. sınıf ve 8. sınıflar arasında eğitim gören 43 öğrenci kurstan mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Atatürk Kültür Merkezinde hayata geçirilen programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanırken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam edildi. Kız öğrenciler tarafından sergilenen mehteran gösterisi, ezber surelerin okunması, semazen gösterisi, hadis ezberi, Abdülhamid Han piyesi, Yaz Kur'an Kursu ile ilgili kompozisyon, Yaz Kur'an Kursu ile ilgili sinevizyon ile Kabe'de Tavaf gösterileri davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Öğrenciler tarafından açılan Özgür Filistin pankartı ve Filistin için okunan şiirler davetliler tarafından desteklenerek dinlendi. Düzenlenen programın sona ermesinin ardından yetkililer tarafından öğrencilere çeşitli hediyelerin takdimi ile mezuniyet belgelerinin verilmesinden sonra program sona erdi.

Düzenlenen programa; Devrek Müftüsü Murat Mutlu, Şube Müdürü Güngör Çakan, İlçe Müftülük Vaizesi Gönül Çakan, eğitmenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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