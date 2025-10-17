Haberler

Devrek'te Muhtarlar Günü Kahvaltısı Düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Muhtarlar Günü dolayısıyla kaymakamlık tarafından düzenlenen kahvaltı programında muhtarlar ve protokol bir araya geldi. Etkinlikte dayanışma mesajları verildi ve muhtarlığın önemi vurgulandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda muhtarlar ve protokol bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Günü hafta sonuna gelmesi nedeniyle düzenlenen kahvaltı programı iki gün önce hayata geçirilirken, köy ve mahalle muhtarları ile ilçe protokolü bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Devrek Öğretmenevinde düzenlenen programda davetlilere hitap eden Devrek Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı, "Bugün burada demokrasimizin temel taşlarından biri olan muhtarlarımızın günü vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlık sadece bir görev değil, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların arasında köprü olma sorumluluğudur. Bu güzel günde bizlerin bir araya gelmesini sağlayan ve her zaman muhtarlarımıza destek olan kaymakamımız Onur Alp Bıçakçı'ya ve katılım sağlayarak bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize ve muhtar arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, ebediyete göç etmiş tüm muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı da yaptığı konuşmada; Öncelikle uzaktan yakında programımıza iştirak eden herkese teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız mahalle, belde ve köylerde devletimizi temsil etmektedirler. Bizle devletimizin imkanları dahilinde muhtarlarımızın bağlı bulundukları yerleşim alanlarına elimizden geldiğince hizmet vermeye gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu vesile ile muhtarlarımızın gününü tebrik ediyor, hepinize hayırlı cumalar diliyorum" diye konuştu.

Yapılan duaların ardından program sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
