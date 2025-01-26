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Devrek'te Miraç Kandili Coşkuyla Kutlandı

Devrek'te Miraç Kandili Coşkuyla Kutlandı
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Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Miraç Kandili, vatandaşların coşkusuyla geçirdiği programla kutlandı. Devrek Müftüsü Murat Mutlu, gecenin önemine vurgu yaparak birlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini temenni etti.

Devrek'te Miraç Kandili vatandaşlar tarafından coşku ile kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar Miraç Kandilini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar. İlçede ki Merkez Hacı İbrahim Ağa Yeni Camide organize edilen programda cemaate gecenin önemi hakkında hitap eden Devrek Müftüsü Murat Mutlu, " İdrak edeceğimiz Miraç Kandili münasebetiyle kalan ömrümüzü nasıl değerlendirmemiz gerektiğini gözden geçirmeli, Müminin manevi miracı olan namazı sürekli ve huşu içinde kılmalı, insanlık yararına faydalı ve hayırlı işler yapmalıyız. Bu geceyi dua ederek, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve Sevgili Peygamberimize salavat ve selam getirerek değerlendirmeliyiz. Bu mübarek ay ve gecelerin başta ülkemiz olmak üzere tüm Müminlerin ve insanlığın her türlü sıkıntı ve afetlerden kurtulmasına, özellikle birlik ve kardeşlik duygusunun pekişmesine, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesine vesile olmasını temenni ediyorum. u duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet dua ve yakarışların kabul olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen program ve namaz çıkışının ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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