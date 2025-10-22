Devrek'te Kadına Yönelik Şiddet Semineri ve Açık Kapı Sistemi Tanıtıldı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde kaymakamlık tarafından 2025 Yılı Kapsamında Açık Kapı sisteminin tanıtımı ve kadına yönelik şiddet semineri düzenlendi.

Devrek Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve sivil toplum kuruluş örgütlerine yönelik düzenlenen seminerde, Devrek Müftülüğü Uzman Vaiz Gönül Çakan ve Devrek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Nazlı Demirkıran tarafından katılımcılara aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede başvuru mekanizması olan Açık Kapı birimlerinin bilinirliğinin artırılması, 2025 Yılının aile yılı olarak ilan edilmesi, Kadına Yönelik Şiddetle mücadele ile bu bağlamda bir insan hakkı ihlali ve halk sağlığı sorunu kültürel ve ekonomik gelişmişlik düzeyi fark etmeksizin tüm dünyada varlığını sürdüren önemli bir sorun olarak kabul edilmesi konularında bilgiler verilirken, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Hakan Akça tarafından İçişleri Bakanlığı'nın önemli projelerinden biri olan ve vatandaş-devlet iletişimini kolaylaştıran "Açık Kapı" sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Akça, sistemin işleyişini, başvuru süreçlerini ve vatandaşlara sağladığı kolaylıkları anlattı.

Seminerin sonunda, katkılarından dolayı Hakan Akça, İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği Yetkilisi Eyüp Çil, Uzman Vaiz Gönül Çakan ve Sosyal Çalışmacı Nazlı Demir Kıran'a Afet Gönüllüleri ve Polis Emeklileri Dayanışma Asayiş ve Trafik Hizmetleri Destekleme Derneği tarafından plaket ve kupa bardak takdim edildi.