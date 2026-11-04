Devrek'te Fatime Ayvacı, eşinin itirazına rağmen 20 yıldır baston yapıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eşinin "Sen yapamazsın" demesine aldırış etmeden başladığı baston yapımında usta olan Fatime Ayvacı, meslekte 20 yılı geride bıraktı.

Devrek ilçesinde yaşayan Fatime Ayvacı, 2003 yılında kayınpederinin vefatının ardından eşine destek olmak için baston atölyesinin satış bölümünde çalışmaya başladı. Ev hanımıyken eşinin mesleğine geçiş yapan Ayvacı, zamanla ince işçiliğini öğrendiği baston yapımında 20 yıldır ter döküyor. Başlangıçta baston yapımıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ifade eden Ayvacı, dükkanda otururken canının sıkıldığını ve eşinden mesleği öğretmesini istediğini anlattı. Eşinin kendisine "Sen yapamazsın" diyerek karşı çıktığını söyleyen Ayvacı, mesleğe başlama sürecini şöyle anlattı:

"Bastoncu bir arkadaşın 'Yap Fatma, bozsan da yıksan da bir şekilde oluyor' demesiyle ağır ağır başladım. Zımpara ve boya yaparak işi öğrendim. Şimdi eşim atölyede kaba halini yapıyor, ben ince işlerine devam ediyorum."

İşçiliğe göre fiyatlar 15 bin liraya kadar ulaşıyor

Yaklaşık 20 yıldır ekmek teknelerinde eşiyle birlikte çalıştıklarını belirten Ayvacı, mesleğin fiziksel ve zihinsel olarak oldukça yorucu olduğunu söyledi. Baston yapımında ağırlıklı olarak kızılcık ağacı kullanıldığını ifade eden Ayvacı, fiyatların bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar ulaştığını söyledi. Fiyat farklılıklarının nedenine değinen Ayvacı, "İşlemelerimizden ve figürlü saplarımızdan dolayı fiyatlar değişiyor. En fazla yılan işlemeli baston yapıyoruz. Yılan ağaçta dolandığı için daha kibar duruyor. Ayrıca baklava dilimi, helezon ve burma gibi motifler de uyguluyoruz" dedi.

Asalet simgesi bastonlar devlet büyüklerine hediye ediliyor

Bastonun bir asalet simgesi olduğunu ancak günümüzde eski değerini tam olarak görmediğini savunan Ayvacı, el emeği ürünlerin geleceği konusunda endişeleri olduğunu kaydetti. Ürünlerin yurt dışına ve çeşitli devlet büyüklerine hediye olarak gittiğini belirten Ayvacı, "Yurt dışına gönderme imkanımız kısıtlı ama gelip alıyorlar veya alıp hediye götürüyorlar. Türkiye geneline ise kargo yapabiliyoruz. Devrek deyince akla baston ve simit geliyor" ifadelerini kullandı.

Eşinin emekli olduğunu ve eskisi kadar kendilerini zorlamadıklarını aktaran Ayvacı, "Ağır ağır devam ediyoruz, nereye kadar gider bilmiyoruz. Yorucu bir iş olduğu için zorlanıyoruz ancak sağlığımız elverdiği sürece devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı