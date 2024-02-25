Üye Girişi
Haberler

Devrek'te Berat Kandili Coşkusu

Güncelleme:

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vatandaşlar tarafından coşku ile kutlanan Berat Kandili, merkez ve köylerde yaşayan insanlar tarafından heyecanla karşılandı. İlçedeki Merkez Hacı İbrahim Ağa Yeni Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin okunması ve duaların yapılmasının ardından gecenin önemi hakkında bilgiler verildi. Program sonrasında hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Devrek'te Berat Kandili vatandaşlar tarafından coşku ile kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar Berat Kandilini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar. İlçedeki Merkez Hacı İbrahim Ağa Yeni Camide organize edilen programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti, ilahilerin okunması ve yapılan duaların ardından cemaate gecenin önemi hakkında bilgiler aktarıldı. İlçe Müftülük görevlisi gecenin önemine ilişkin, "Berat Kandili, içlerinde Allah'a kulluk görevini yerine getirmede kusur ve yanlışının olduğunu hissedenlerin Yüce Allah'a yönelerek, O'nun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri gönüllerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gecedir. Yüce Allah'ın af ve merhametine sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme hemen her müminin temel gayesidir. Üç ayların girmesiyle idrak etmeye başladığımız bu tür mübarek gün ve geceler, manevi hayatımızda öze dönme ve kendimizi yenileme fırsatı sunan, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasını sağlayan, ilahi af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan bereket yüklü zaman dilimleridir. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek Berat gecesinde, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğunu fark edelim" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen program ve namaz çıkışının ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Berat Kandili Zonguldak Devrek Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Nevşehir adayı Ali Merve Işık kimdir? Saadet Partisi Muş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muş adayı Rıdvan Boz kimdir? Saadet Partisi Muğla belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muğla adayı Fatih Kocabıyık kimdir? Saadet Partisi Mersin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mersin adayı Soner Çontar kimdir? Saadet Partisi Mardin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mardin adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir? Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kütahya adayı Ahmet Sunar kimdir? Saadet Partisi Konya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Konya adayı Abdülkadir Karaduman kimdir? Saadet Partisi Kırşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırşehir adayı Fatma Ekim Terzioğlu kimdir? Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırklareli adayı Mehmet Metin Dursun kimdir? Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırıkkale adayı Veysel Kutluca kimdir? Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kilis adayı Zeynep Gültekin kimdir? Saadet Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kayseri adayı Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kastamonu adayı Hulusi Özbek kimdir? Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karaman adayı Mehmet Karakaş kimdir? Çalışma saatleri düşecek mi 2024? Mesai saatleri haftada 40 saat mi olacak, kısalacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title