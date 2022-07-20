Devrek Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Haberler

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Devrek Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

ANKA - Yerel
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Devrek Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Devrek Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’yle (TİS), işçi ücretlerine sosyal hak ve yeni kazanımlarla birlikte yaklaşık yüzde 60.71 oranında zam yapıldı.

Devrek Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'yle (TİS), işçi ücretlerine sosyal hak ve yeni kazanımlarla birlikte yaklaşık yüzde 60.71 oranında zam yapıldı.

Sözleşme Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile Belediye-İş Zonguldak Şubesi Başkanı Osman Karataş arasında 18 aylığına imzalandı. İmzalanan TİS, şirket personeli olarak çalışan 215 işçiyi kapsıyor.

Başkan Bozkurt, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde sendikal hakları olmayan işçilerimize, sendikal haklarını kazandırarak sendikalı yapmıştık. Bu sözleşme 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine kamu iktisadi teşekküllerine geçişleri yapılan ve şirket personeli olarak çalışan 215 işçimizi kapsıyor. Bu 215 arkadaşımızdan da memnunuz. Toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum""

ANKA / Yerel

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