Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Yeni Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bozkurt,"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte 2023-2024 eğitim - öğretim yılına erişmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının okullarımızın idarecileri ile öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bozkurt,"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte 2023-2024 eğitim - öğretim yılına erişmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının okullarımızın idarecileri ile öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarılar, dileyen Başkan Bozkurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte 2023-2024 eğitim - öğretim yılına erişmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının okullarımızın idarecileri ile öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Okullarımız, eğitim olanaklarını sistemli bir şekilde sunarak bizi gelecek hedeflerimize ulaştıracak, hayata hazırlayacak bir yuvadır. Eğitim ve öğretim ise sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alandır ve hayat boyu devam etmektedir. Bu bakımdan çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim olanaklarıyla ne kadar buluşturabilirsek, ne kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar aydınlık ve güçlü olacaktır.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin Atatürk ilke ve ilkeleri ışığında, vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması amacıyla idareciler, eğitimciler, öğrenciler ve veliler olarak, tüm olanakların eğitim kalitesini daha ileriye taşımak için en iyi biçimde değerlendireceğimize yürekten inanıyorum.

Bu duygularla 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının ilçemize, ilimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bütün eğitim çalışanlarımız adına verimli geçmesini temenni ediyor, bilginin hakim olduğu toplum dileklerimle İlköğretim Haftası'nı kutluyor, başarılar diliyorum."