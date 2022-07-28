Devrek Belediye Başkanı Bozkurt, Burhaniye'de 'Yerelden Genele' Panelinde Konuştu

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 3'üncü Burhaniye Kitap Fuarı'na katılarak "Yerelden Genele" konulu panelde konuştu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in daveti üzerine kitap fuarına katılan Başkan Bozkurt, fuar etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yerelden Genele" konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Panele Bozkurt'un yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Turhan Hançerli, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katılım gösterdi.

Bozkurt konuşmasında, halkın iktidardan çok CHP'li belediyelerden beklentisi ve umudu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, CHP'li belediyelerin yerelde iktidar olmaları halkta büyük bir heyecan ve umut yarattı. Halkın bizlerden beklentisi en üst seviyede, bizler bunun farkındayız. 2

2019 seçimleriyle Devrek'te 15 yıllık bir hasreti giderdik. Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımıza en iyi hizmeti vermek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsanlarımız artık iktidardan çok Halk Parti'li belediyelerden umut ve beklenti içine girdiler. İnşallah bizler de çalışmalarımızla, hizmetlerimizle onların beklentilerini boşa çıkarmayacağız."

Konfüçyüs'ün "Bir avcı iki tavşanı aynı anda vurmaya kalkarsa ikisini de kaybeder" sözünü hatırlatan Bozkurt konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ KUCAKLIYORUZ"

"Bizlerin yerelde hizmet verirken, hizmet sunarken özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler var, bunların en başında da yakamızdaki rozeti çıkarmaktır. Bütün başkanlarımız böyle derler. Ama diğer taraftan da bir anlayışı temsil eden insanlarız. Kendi anlayışımıza da hizmet etmek zorundayız. İkisini birbirine karıştırmadan halkı kucaklayarak, CHP'li belediyelerin neler yapabileceğini, hangi şartlarda olursa olsun halka çok iyi hizmetler verebileceğini, sosyal belediyecilik anlayışını insanlarımıza hissettiriyoruz. Toplumun her kesimini kucaklıyoruz, kucaklamaya da devam edeceğiz. CHP'li belediye başkanları emin olun bu imkansızlıklar, engellemeler karşısında yaptıkları hizmetlerle tarih yazmaktadırlar.

Bizler, hem umut beklenen, hem hizmet beklenen hem de engellenen insanlarız. Bu engellemeler asla bizleri halkımıza hizmetten geri durduramayacaktır. Bizi umut olarak gören, bizden hizmet bekleyen insanlara en iyisini yapma gayreti içindeyiz. İktidara giden yolun belediyelerden geçtiğinin bilinciyle çalışmalarımıza devam ettik, etmeyede devam edeceğiz. İnşallah geliyor gelmekte olan diyeceğiz."