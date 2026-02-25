Haberler

Devlet Övünç Madalyaları Şehit Ailelerine Takdim Edildi

Cumhurbaşkanı tarafından tevcih edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyaları, şehit aileleri ve gaziye takdim edildi.

Cumhurbaşkanı tarafından tevcih edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyaları, şehit aileleri ve gaziye takdim edildi.

Niğde Valiliği'nde düzenlenen programda devletin şükran ve minnet duygularının bir nişanesi olan madalyalar, Niğde Valisi Nedim Akmeşe tarafından takdim edildi.

Kuzey Irak'ta şehit olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un babası Cuma Batur'a, Kuzey Irak'ta şehit düşen Şehit Piyade Çavuş Hikmet Aslan'ın eşi Kübra Aslan'a ve Suriye'de yaralanarak gazi olan Ali Mavuş'a Devlet Övünç Madalyası verildi.

Madalyaların takdimi sırasında konuşan Vali Akmeşe, aziz şehitlerin milletin istiklali ve istikbali uğruna en yüce fedakarlığı gösterdiğini, gazilerin ise bu onurlu mücadelenin yaşayan nişaneleri olduğunu ifade etti.

Vali Akmeşe, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak devletin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
