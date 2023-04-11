Devlet eliyle yaralar sarılmaya devam ediyor

Siirt'te, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ailelere yönelik destekler Siirt Valiliği koordinasyonunda kent genelinde ilk günkü gibi devam ederken, 237 depremzede vatandaşın tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor.

Siirt'te, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ailelere yönelik destekler Siirt Valiliği koordinasyonunda kent genelinde ilk günkü gibi devam ederken, 237 depremzede vatandaşın tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Siirt'e gelerek buradaki yurt, pansiyon, otel ve kamuya ait misafirhanelere yerleşen, akrabalarında kalan ve ev tutarak yeniden bir düzen kurmaya çalışan 6 bin depremzedenin ihtiyaçları Siirt Valiliği koordinasyonunda oluşturulan ekipler tarafından tek tek tespit edilerek karşılanmaya devam ediyor.

Siirt Valiliği koordinesinde yurtlara yerleşen depremzede aileleri en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Fırat Akkoyun, afetzede ailelerin yaralarını hep birlikte sarmaya devam edeceklerini söyledi. Akkoyun, "Ülkemizin yaşadığı ve asrın felaketi dediğimiz depremden sonra ilimize yaklaşık olarak 6 bin depremzede vatandaşımız geldi. Valiliğimizin ve Bakanlığımızın koordinesinde şu anda yurtlarımızda 237 depremzede vatandaşı ağırlamaktayız. Bunların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Psikososyal, sağlık, eğitim, ısınma, giyim, kuaför gibi bütün temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve karşılamaya devam ediyoruz. Bunların yanında depremzede misafirlerimize tiyatro, kreş, gezi, kadınlar günü ve çocuklara özel programlarımız oluyor. Onların acılarını bir nebze unutturmak için onların acılarını paylaşmak adına elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Bu yarayı hep beraber saracağız. Birlikte daha güçlüyüz" dedi. - SİİRT