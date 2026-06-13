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Sinop'ta 15,3 Milyonluk Modern Hayvancılık Projesine İmza

Sinop'ta 15,3 Milyonluk Modern Hayvancılık Projesine İmza
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TKDK IPARD III desteğiyle Sinop'ta 15,3 milyon TL bütçeli modern hayvancılık projesi başlatıldı. Girişimci Özcan Durdu'ya 9,2 milyon TL hibe sağlanırken, 14 yaşındaki oğlu Bayram Berat veteriner olup işletmeyi büyütmeyi hedefliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Programı kapsamında Sinop'ta hayata geçirilecek 15,3 milyon lira bütçeli modern hayvancılık projesi için sözleşme imzalandı. Girişimci Özcan Durdu'nun projesine devlet tarafından 9,2 milyon lira hibe desteği sağlanırken, çiftçilikle iç içe büyüyen 14 yaşındaki oğlu Bayram Berat Durdu ise gelecekte veteriner olup aile işletmesini daha da büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Sinop merkeze bağlı Dizdaroğlu Mahallesi Zarflı mevkisinde yaşayan Durdu ailesi, devlet desteğiyle hayata geçirilen besi hayvancılığı projesiyle işletmelerini büyütmeye hazırlanıyor. Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu öğrencisi Bayram Berat Durdu, küçük yaşlardan itibaren babası ve ağabeyiyle birlikte ahırda çalıştığını belirterek hayallerini anlattı.

"Dokuz yaşımdan beri babamla, abimle birlikte çalışıyorum" diyen Bayram Berat Durdu, "Hayalim veteriner olup kendi çiftliğimi kurmak. Ağabeyimle birlikte bu işi daha da büyütmek istiyorum. Kendi çiftliğimi kurduktan sonra hem veteriner olarak hayvanlarımla ilgileneceğim hem de besicilik yapacağım. Çiftlikte sadece büyükbaş erkek hayvan olacak. Farklı şehirlerden ve köylerden hayvan alarak sürümüzü büyütmeyi planlıyorum. Şu anda devletimizin desteğiyle 55 başlık bir ahır yapıyoruz. Eğer bu tür destekler devam ederse yeniden başvuru yapıp işletmemizi daha da büyütmek istiyorum. Gerekirse kapalı besinin yanı sıra açık besi sistemi de kuracağım" dedi.

Ağabeyi Beytullah Durdu ise kardeşinin tarıma olan ilgisinin örnek olduğunu belirterek, "Yaşıtlarına göre böyle bir ilgiye sahip olması çok güzel. Teknoloji hayatımızın bir parçası ama gençlerin üretimin içinde yer alması da çok önemli. Böyle bir gençliğin yetişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dede Bayram Durdu da torunlarının hayvancılığa gönül verdiğini belirterek, "Torunlarımdan biri Samsun'da İlahiyat Fakültesi'nde okuyor, diğeri ortaokul öğrencisi. İkisi de bu işe merak saldı ve babalarına destek olmaya başladı. Devletimiz de yüzde 70 hibe desteğiyle bu ahırı yapmamıza katkı sağladı. Yerimiz de uygun. Torunlarım bu işi uzun yıllar sürdürmek istediklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Toplam 15,3 milyon lira bütçeye sahip proje kapsamında girişimci Özcan Durdu'ya 9,2 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Proje ile bölgede modern hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sunulması hedefleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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