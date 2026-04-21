MHP Lideri Bahçeli'den Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'a tebrik mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor Futbol Kulübü'ne tebrik masajı yayımladı.

MHP Lideri Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurumspor Futbol Kulübü'nün beş yıllık bir aradan sonra Süper Lig'e geri dönme başarısında emeği geçen herkese, özellikle yönetime, teknik ekibe ve oyunculara tebriklerimi iletiyorum; Erzurumspor Futbol Kulübü'ne yeni sezonda Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı