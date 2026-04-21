Haberler

MHP Lideri Bahçeli'den Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'a tebrik mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor Futbol Kulübü'ne tebrik mesajı yayınladı ve yeni sezonda başarılar diledi.

MHP Lideri Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurumspor Futbol Kulübü'nün beş yıllık bir aradan sonra Süper Lig'e geri dönme başarısında emeği geçen herkese, özellikle yönetime, teknik ekibe ve oyunculara tebriklerimi iletiyorum; Erzurumspor Futbol Kulübü'ne yeni sezonda Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

