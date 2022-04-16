Develililer iftarda bir araya geldi

Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen iftar yemeğinde Develili vatandaşlar bir araya geldi. İftarda konuşan dernek başkanı İsmail Arslan, "Ramazanda durumu iyi olmayanların hatırlanmasını sağlamalıyız" dedi.

Kentte bulunan bir restoranda verilen iftar yemeğine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve Develili vatandaşlar katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, "İnsanlara huzur ve esenlik getiren manevi atmosferi en yoğun şekilde yaşatan bu ay hepimizin kendi adına bir değerlendirme yapmasına da vesile olacaktır. Hayatın hızlı ve karmaşık koşturması içerisinden sıyrılarak, bir ay boyunca da olsa süküneti ve huzuru bulmaya çalışmalıyız. Yüce kitabımız Kur'an'ın inmeye başladığı, camilerin tıklım tıklım dolduğu bu güzide zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Durumu iyi olmayanların, düşkünlerin, düşmüşlerin, başkasına muhtaç olanların hatırlanmasını sağlamalıyız. Ramazan ayı merhametin ve yardımlaşmanın doruk noktaya ulaştığı eşsiz bir zaman dilimidir. Sadece yeme içmeyi durdurma değil, sabrın da önemli bir özellik olarak hayatımızın içerisine girdiği bir andır. Günümüz insanlarının birçok problemle karşı karşıya oldukları bilinmektedir. Bu sıkıntılardan bir ay bile olsa sabır ve şükür ile kurtularak manevi hazzı yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile Mübarek Ramazan ayının huzur ve mağfiret ortamının ülkemize, bütün İslam alemine yansımasını, kardeşlik anlayışının her yanı sarmasını, kan, gözyaşı ve savaşların son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Bizler şuanda burada huzurlu bir şekilde iftarımızı aştık ama dünyanın birçok yerindeki kardeşlerimiz bizim gibi şanslı değiller. Onlar bombaların altında, belki de sıkıntı içerisinde oruçlarını açtılar. İşte dualarınız da o kardeşlerimize de yer vermenizi istiyorum. Bizler sizlerin dua ve destekleri ile 8 yıldır güzel ilçemiz Develimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Amacımız daha güzel bir Develiyi çocuklarımıza ve yarınlarımıza emanet edebilmektir. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah 2022 yılında da kentsel dönüşüm, terminal ve meydan gibi büyük projelerle Develimizi daha güzel yarınlara taşımak adına çalışmalarımız olacak" diye konuştu. - KAYSERİ