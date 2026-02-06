Ulaşıma kar ve tipi engeli

Develi ile Hacılar ilçesi yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Develi ve Hacılar arasındaki karayolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. - KAYSERİ