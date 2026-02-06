Haberler

Ulaşıma kar ve tipi engeli

Ulaşıma kar ve tipi engeli
Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ile Hacılar ilçesi arasındaki yol, yoğun kar ve tipinin etkisiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ekipler bölgede çalışmalara devam ediyor.

Develi ile Hacılar ilçesi yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Develi ve Hacılar arasındaki karayolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
