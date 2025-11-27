Develi'de Filistinli Çocuklar İçin İyilik Manavı Düzenlendi

Develi İnsani Yardım Derneği ve Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından Filistinli çocuklara yardım etmek amacıyla iyilik manavı programı düzenlendi.

Develi İnsani Yardım Derneği ve Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından Filistinli çocuklara yardım etmek, onların yanlarında bulunmak amacıyla iyilik manavı programı düzenlendi. Filistinli çocuklara yardımc etmek için öğrenciler tarafından iyilik manavı açıldı. Öğrenciler biriktirmiş oldukları harçlıklar ile açılan stanttan sevdikleri meyveleri alarak hem sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti hem de Filistinli çocuklara yardım etti.

Develi İnsani Yardım Derneği Başkanı Ebubekir Yıldız, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyerek, okul müdürüne, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - KAYSERİ