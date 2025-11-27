Haberler

Develi'de Filistinli Çocuklar İçin İyilik Manavı Düzenlendi

Develi'de Filistinli Çocuklar İçin İyilik Manavı Düzenlendi
Güncelleme:
Develi İnsani Yardım Derneği ve Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından, Filistinli çocuklara yardım amaçlı bir iyilik manavı programı düzenlendi. Öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları meyvelerle hem sağlıklı beslenmeye dikkat çekti hem de yardımda bulundu.

Develi İnsani Yardım Derneği ve Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından Filistinli çocuklara yardım etmek amacıyla iyilik manavı programı düzenlendi.

Develi İnsani Yardım Derneği ve Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından Filistinli çocuklara yardım etmek, onların yanlarında bulunmak amacıyla iyilik manavı programı düzenlendi. Filistinli çocuklara yardımc etmek için öğrenciler tarafından iyilik manavı açıldı. Öğrenciler biriktirmiş oldukları harçlıklar ile açılan stanttan sevdikleri meyveleri alarak hem sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti hem de Filistinli çocuklara yardım etti.

Develi İnsani Yardım Derneği Başkanı Ebubekir Yıldız, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyerek, okul müdürüne, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
