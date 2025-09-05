Dev Tahinli Pide ile Rekor Denemesi Hazırlığı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nde 13 buçuk metrelik tahinli pide ile dikkatleri üzerine çeken Karacasulu pide ustası Halil İbrahim Köse'ye, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu plaket takdim etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Afrodisias Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla her yıl düzenlenen festivalde bu yıl 40 kilo tahin, 20 kilo şeker, 25 kilo un ve 5 kilo tereyağı kullanılarak hazırlanan dev tahinli pide görenleri hayran bıraktı. 150 pideye eş değer olan ve 3,5 saatte hazırlanan 13,49 metrelik pide, kortej eşliğinde festival alanına taşınarak vatandaşlara ikram edildi. Yarım asırlık meslek geçmişine sahip olan Halil İbrahim Köse, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediklerini ancak bu yıl başvuruda geç kaldıkları için fırsatı kaçırdıklarını, gelecek yıl rekor denemesi için resmi başvuruyu yapacaklarını söyledi.

Festivalin ardından Köse'yi iş yerinde ziyaret eden Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, "Mesleğine olan sevgisi ve cömertliğiyle festivalimize damga vuran, 13 metre 20 santimlik pideyle birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Sayın Halil İbrahim Köse'ye teşekkür ediyorum" diyerek plaketini sundu. - AYDIN