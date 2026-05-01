DESOB'da seçim heyecanı

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanlığı için seçim heyecanı başladı. Seçimlere mevcut başkan Alican Ebedinoğlu tek liste ile girdi.

Seçim programına siyaset ve kamu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda oda üyesi katıldı. Yoğun katılımın gözlendiği seçimde birlik üyeleri oylarını kullandı. Genel kurulda konuşan DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlara değinerek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Başkan Ebedinoğlu, "40 meslek odamızın başkanı olarak 301 delegasyon olarak esnaf ve sanatkarımızın vekilisiniz. Kayıtlı, kayıtsız 60 bin üyeye sahip Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin güzide temsilcilerisiniz. Bizler hizmet için bu kapıyı açık tutmaya çalıştık. Göreve geldiğimiz gün 125 metrekarelik ofis semtimizde bir daire içerisinde odalar birliğine hizmet etmeye çalışıyorduk. Sizlerin vermiş olduğu destekle biz bir iddiada bulunduk o zaman dedik ki biz bütün odalarımızı aynı çatı altında toplayacağız. Mesleki Eğitim Merkezi haline getireceğiz. Salonlarımızla, atölyelerimizle, çalışmalarımızla Türkiye'de bir örnek oldu. Türkiye'de aynı çatı altında toplanan 81 ilde en fazla 3 ilde bu şekilde teşkilatlanmalar. Tabii ki sadece bina olarak demiyorum. Hizmet olarak da çaba olarak da çalışma olarak da hep birlikte siz takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Özellikle son yıllarda yaşamış olduğumuz sıkıntılar 50 bölgede yaşanan sıkıntılara göğüs gelen esnaf ve sanatkarımızın hayata kalması için hepiniz elinizi değil gövdenizi taşın altına koydunuz. Bizler de bu süreç içerisinde ekonomiye, istidama katkı sunmak adına emek ve mücadelenizin takipçisi ve sizi olmaya çalıştık. Son yaşadığımız pandemi süreci biliyorsunuz. Yine bölgemizde yaşanan deprem ile birlikte esnaf ve sanatkarın yaşamış olduğu tahribatları hep birlikte yaşadık ve etkilerini hala yaşamaya da devam ediyoruz. Tabii bu süreç içerisinde biz sıkıntılarımızı, sorunlarımızı ilgili Bakanlıklara, hükümete ve mecliste olan siyasi partilerimizin temsilcilerine raporlar halinde iletmeye çalıştık. Onlar da bizim sesimiz, nefesimiz olmaya çalıştılar. Mütevazı olmayacağım. Bu süreçte özellikle pandemi ve deprem sürecinde en büyük desteği Diyarbakır ilimiz almıştır. Ben gerçekten büyük bir katılımla bütün arkadaşlarımızın 40 odamızın 301 delegemizin katılımı bizim için büyük bir önem arzu ettiğini bütün ekibim adına ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de layık görürseniz evet derseniz eğer görev tevdi ederseniz biz elimizden geldiği kadarıyla yine sesiniz, nefesiniz, sorunlarınızın çözümü noktasında her türlü adımı atmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı