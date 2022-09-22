Derste drone uçuruldu

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DATAEM) ile Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından ortaklaşa düzenlenen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen İnsansız Hava Aracı (İHA) ticari pilot ve Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) eğitimlerine katılan kursiyerler...

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DATAEM) ile Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından ortaklaşa düzenlenen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen İnsansız Hava Aracı (İHA) ticari pilot ve Zirai İnsansız Hava Aracı ( Ziha ) eğitimlerine katılan kursiyerler için sınıfta drone uçuruldu.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdür Vekili Dr. Erdal Daşçı ile ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Vahap Yağanoğlu ve Gazeteci- Yazar Kadir Sabuncuoğlu, DATAEM'de araştırmacı olarak görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Orçun Yılmaz, Veteriner Hekimler Ömer Alkanoğlu, Cansu Demirden tarafından hazırlan projenin eğitim çalışmalarına katıldı. DATAEM'den 20 araştırmacı ile ERVAK'tan 10 üniversitelinin katıldığı İHA-1 ticari pilot ve ZİHA eğitimlerini veren Pilot Eğitmeni Berkan Seferoğlu ilk derste sınıfta drone uçurdu. Skyview Havacılık ve Ostim Teknik Üniversitesi işbirliği ile Berkan Seferoğlu'nun beş gün süreyle verdiği teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda kursiyerler, İHA-1 sınıfı 25 kiloya kadar olan İHA ve ZİHA kullanabilecekleri sertifikaya sahip olacaklar.

Dr. Erdal Daşçı ile Erdal Güzel, yaptıkları ortak açıklamada, "Son dönemde havadan zirai ilaçlama sistemi oldukça ilgi görüyor. Giderek yaygınlaşan ve yeni sektörlere kapı açan İHA sistemleri ve eğitimleri popüler hale gelmiştir. Bu konuda ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırabilmek için gerekli eğitim faaliyetlerin düzenlenmesi uygun görülmüştür. Amacımız bilinçli, yetişmiş, çeşitli sektörlere yönelik çalışmalar yapabilen İHA pilotları yetiştirmektir. Sertifikalı eğitim ile araştırmacıların teknoloji kullanım yetisini arttırırken özellikle gençlerin istihdam olanaklarını geliştirmek ve vasıf kazandırmak hedeflenmiştir" dediler. - ERZURUM