Derin denizlerde boru döşeme gemisi 'Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İspanya'dan Romanya'ya giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme gemisi 'Castorone' isimli gemi saat 07.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi saat 09.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında 'Kurtarma-16', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-20' ve 'Kurtarma-22' römorkörleri eşlik etti. Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Çanakkale Boğazı, geminin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından normale dönecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı