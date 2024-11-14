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Dereli Kaplıcaları Kış Mevsiminde Şifa Kaynağı Olmayı Sürdürüyor

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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Dereli kaplıcaları, yaklaşık 40 derece olan doğal suyu ile kış ayında da şifa arayanların ilgisini çekiyor. Çevre illerden gelen ziyaretçiler, kaplıcanın suyu ile çeşitli rahatsızlıklarına şifa bulduklarını belirtiyorlar.

Dereli kaplıcaları kış mevsimine girerken de gözde

Yaklaşık 40 derecede olan doğal su, çevre birçok ilden de şifa arayanlar tarafından büyük rağbet görüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyündeki Dereli kaplıcaları, kış mevsimine girerken de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 40 derecede olan doğal su, çevre birçok ilden de şifa arayanlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bir çok hastalık ile kırık - çıkık, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinen Dereli kaplıcaları, şifalı suyu ile buradan faydalananları memnun ediyor.

Sülye Köyü Muhtarlığı tarafından işletmesi gerçekleştirilen kaplıcalar doğal görünümünü koruyor. Ulaşımı da çok kolay olan kaplıcalara Emet üzerinden gidilebildiği gibi Tavşanlı Çörtlen mevkiinden de sıcak asfalt bulunuyor.

Tavşanlı Yeniköy'den hafta sonu tatilini değerlendirmek için çocukları ile Dereli kaplıcalarına gelen Salih Bayrak, "Tavşanlı'da oturuyorum, iki haftada bir bazı günler buraya geliyorum. Bel ağrısı diz ağrılarına buranın suyu iyi geliyor. Kütahya çevresinde en iyi hamamlar buralar" derken Enes İlhan ise "Çok güzel şifalı suları var. Fırın adı verilen mağarasından yüzümüze cilde iyi geldiği için kil maskesi yaptık. Kasım ayı olması ve dışarısı soğuk olmasına rağmen içerisi oldukça sıcak." dedi.

Dereli Kaplıcalarına arkadaşları ile eğlenmeye geldiğini belirten ve açık havuzun soğuk olacağı ön görüşü ile geldiğini belirten Mehmet İnanç da, buraya gelmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek herkesi davet ettiğini söyledi.

Dereli Kaplıcaları Kış Mevsiminde Şifa Kaynağı Olmayı Sürdürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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