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Derecik Devlet Hastanesinde tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Derecik Devlet Hastanesinde tatbikat

Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesinde 2022 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde masabaşı ve saha tatbikatı yapıldı.

Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesinde 2022 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde masabaşı ve saha tatbikatı yapıldı.

Masabaşı ve saha tatbikatına hastane yönetim ve personelleri başta olmak üzere paydaş gruplar UMKE, AFAD, 112, itfaiye ve jandarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği yangın ve tahliye konularının ele alındığı tatbikatta, ekipler büyük bir başarı ile görevlerini yerine getirerek tam not aldı. - HAKKARİ

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