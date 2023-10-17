Depremzedelerin 'hak sahipliği' telaşı

Kahramanmaraş'ta 'hak sahipliği' başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından muhtarlıklarda yoğunluk yaşanıyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 29 Mayıs - 22 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınan talepler sonucunda 'hak sahipliği' başvuruları değerlendirilip, başvurusu sonuçları valilik tarafından muhtarlıklara gönderilmişti.

Kentteki muhtarlıklarda hak sahipliği başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğunluk oluşturuldu. Sabahın erken saatlerinde muhtarlıklara gelen depremzede vatandaşlar, listeleri inceledi.

Şazibey Mahallesi Muhtarı Cemal Kaya, "Hak sahipliği çıkmayanların bu ayın 28'ine kadar itiraz süreleri bitiyor. Tabii hak sahiplikleri güzel bir şey. Vatandaşlar açısından hak sahipliği demek, evi olacak demek" ifadelerine yer verdi.

Hak sahipliği sonuçlarını öğrenmeye gelen Mehmet Çolakoğlu isimli mahalle sakini, "Hakkımız var biliyoruz ama burada belli olacak mı ona göre bir değerlendirme yapacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ