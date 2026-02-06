Depremzedeler: 'Devlet bize ev değil villa yaptı'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde inşa edilen köy evleri villaları aratmıyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde ağır yıkımların ve can kayıplarının meydana geldiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kırsal Gökçedere Mahallesi'nde depremzedeler için yapımına başlanan köy evleri hızla tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor. Kısa sürede tamamlanan köy evleri, hem sağlam yapıları hem de modern görünümleriyle dikkat çekiyor. Depreme dayanıklı olarak froze kazık üzerine betonarme şekilde inşa edilen evler, depremzede vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerine yapılan köy evleri, villa tipi yapılarıyla öne çıkarken evlerine yerleşen depremzede vatandaşlar ise bu kışı sıcak ve güvenli yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Köy evleri yapımına bir yıl içinde başlandı, bir yıl içerisinde anahtarlarımızı teslim aldık"

Devletin köy evleri yapımına bir yıl içinde başladığını ve aynı yıl içerisinde anahtarları teslim ettiğini söyleyen Gökçedere Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakçı, "Nurdağı'na bağlı köyümüzde 66 tane vatandaşımızı kaybettik. 82 tane hak sahibi vatandaşımız şu an ev sahibi oldu. Anahtarlarımızı aldık. Evlerimize yerleştik. Herhangi bir sıkıntımız yok. Betonarme evlerimiz çok güzel oldu. Eskilerinden daha güzel, daha konforlu oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Evlerimiz villaları aratmayacak bir şekilde, ormanın içine yapıldı. Çok güzel manzarası var. Devletimiz köy evleri yapımına bir yıl içinde başladı, bir yıl içinde anahtarlarımızı teslim aldık. Şu anda vatandaşlarımız oturuyor" dedi.

"Devletimiz villa gibi bir ev yapmış"

Kısa sürede teslim aldıkları köy evlerinin villa kadar güzel yapıldığını söyleyen depremzede Elif Parlar, "Depremde kocamın üzerine enkazlar düştü, ayağı kırıldı. Evimiz yıkıldı. Devletimiz evimizi yaptırdı, çok sevindik. Kısa süre içerisinde teslim aldık ve içine girdik çok mutlu olduk. Villa gibi bir ev yapmışlar. Allah kendilerinden razı olsun. Ancak bu kadar olur yani memnunuz. Biz yapmaya kalksak asla yapamayız. Biz, ev yapmayı bırak, taşı taş üstüne bile koyamazdık imkanımız yoktu" diye konuştu. - GAZİANTEP