Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremzedelere Çorum'un meşhur leblebisi ikram edilecek

Yerel Haberler

Depremzedelere Çorum'un meşhur leblebisi ikram edilecek

Deprem bölgelerinde görev yapan arama-kurtarma ekipleri ve çadırlarda kalan depremzede vatandaşlara, pratik atıştırmalık olarak Çorum'un meşhur leblebisi ikram edilecek.

Deprem bölgelerinde görev yapan arama-kurtarma ekipleri ve çadırlarda kalan depremzede vatandaşlara, pratik atıştırmalık olarak Çorum'un meşhur leblebisi ikram edilecek.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, leblebici esnafına çağrıda bulunarak "Afet bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerine ikram etmek için leblebi gönderelim" talebinde bulunmuştu. Başkan Aşgın'ın bu çağrısına ilk yanıt leblebici esnafı Kadir Karakuş'tan geldi. Karakuş, deprem bölgelerinde canla başla çalışan görevlilere ve çadırlarda kalan depremzede vatandaşlara ikram edilmek üzere bölgeye leblebi göndereceklerini duyurdu. Bu çağrıya daha sonra Hışıroğlu Leblebi sahibi Fikret Hışıroğlu, Hüseyin Karakuş, Lebilebi Kuruyemiş sahibi Ahmet Bayram, Balım Leblebi sahibi Turgay Coşkun ve Kamanlar Leblebi sahibi Sezai Kaman da çadırlara dağıtılmak üzere bölgeye leblebi gönderdi.

Çorum Belediyesi'nin, gerek diğer kurumların, gerekse vatandaşların deprem bölgeleri için seferber olduklarını hatırlatan Çorumlu leblebici esnafı, "Biz de sahada büyük bir fedakarlıkla görev yapan ekiplerimize ve çadırlarda kalan depremzede vatandaşlarımıza Çorum'un meşhur leblebisinden ikram etmek için gerekli hazırlıklara başladık. Bu zor günleri Türk Milleti olarak hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çorum Belediyesi Deprem Çorum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title