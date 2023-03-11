Depremzedeler adres değişikliğini e-Devlet'ten yapabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler; çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerleri seçim öncesi adresleri olarak gösterebilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin kullanabilmeleri için yapacakları yeni adres beyanını, 17 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden de yapabileceklerini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin adres değişiklikleri e-Devlet ya da nüfusmatikler aracılığıyla yapabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerlere, yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

17 MART'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada ise "14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir. 18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır" denildi.