Depremzede öğretmenlerin mağdur edildiği iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı

Güncelleme:
Hatay Valiliği, Defne ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi ile ilgili sosyal medyada yer alan, "vatandaşların tahliye edilerek mağdur edildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hatay Valiliği, Defne ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi ile ilgili sosyal medyada yer alan, "vatandaşların tahliye edilerek mağdur edildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada; hak sahibi olmayan ve tek maaşlı devlet memuru 80 hanenin mağdur edilmeyerek başka geçici konaklama merkezlerine yerleştirilecekleri açıklandı.

Asrın felaketi sonrası bölgede eğitimin devam etmesini sağlamak amacıyla depremzede öğretmenlerin konaklaması için Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi kurulmuştu. Asrın felaketinden birkaç ay sonra inşa edilen ve öğretmenlere yuva olan konteyner kentin bulunduğu alan, kentte süren ihya ve inşa çalışmaları kapsamında olan Hatay Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi'nin yol güzergahı içinde kaldı. Geçici yaşam merkezinde yaşayan 120 haneden, hak sahibi olmayan ve tek maaşlı devlet memuru 80 hanenin mağdur edilmeyerek başka geçici konaklama merkezlerine yerleştirilmesine karar verildi. Tahliye sürecinde sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında öğretmenlerin mağdur edildiğinin iddia edilmesi üzerine Hatay Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan söz konusu açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan 'Hatay Defne Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan vatandaşlarımızın tahliyelerinin yapılarak mağdur edildiği' yönündeki iddialar hakkında. Paylaşımlara konu olan Hatay Defne Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde yürütülen Cumhuriyet tarihimizin en büyük ıslah projelerinden biri olan 'Hatay Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi'nin yol güzergahı içinde kalmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen bu projenin ivedilikle tamamlanarak şehrimize kazandırılması için geçici konaklama merkezinin tahliye çalışmalarına başlanmıştır. Tahliye edilen vatandaşlarımızın mağdur edildiği ve sokağa atıldığı iddiaları asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Geçici konaklama merkezinde 120 hane ikamet etmektedir. 120 hanenin tahliye işlemleri kapsamında diğer geçici konaklama merkezlerinde uygulandığı gibi; çift maaşlı devlet memurları ile hak sahibi olup konutunu teslim alan toplam 40 hanenin tahliyesi planlanmış ve vatandaşlarımıza tebliğ edilmiştir. Tek maaşlı devlet memurları ile hak sahibi olmayan toplam 80 hanenin de diğer geçici konaklama merkezlerine taşınmaları planlanmıştır. Taşınma planlamaları kapsamında vatandaşlarımıza alternatif yerler sunulmuş, kendilerine uygun yerlere talep edilmesi halinde nakliye de dahil olmak üzere gerekli kolaylığın sağlanacağı bildirilmiştir" denildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
