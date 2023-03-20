Depremzede öğrenciler deprem korkusunu müzikle atıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Kilis'te, öğrenciler deprem korkusunu müzikle atıyor.

Deprem sonrası hayatın normale döndüğü Kilis'te öğrenciler ders başı yaptı. Depremi bazı öğrenciler ailelerinden uzakta eğitimlerine devam ederken şahit oldu. Deprem sonrası ailelerini görmeye giden öğrenciler okulların açılmasıyla derslerine kaldıkları yerden devam etmek için Hatay'dan Kilis'e dönüp eğitime başladı.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, şehirlerin, sokakların ve çarşıların normalleşmesi adına ciddi çalışmalar yapıldığının' altını çizerek, "3 haftaya doğru eğrilen bu süreç içerisinde ilimizde kültür ve sanat etkinlikleri hızla devam ediyor. Bulunduğumuz okul Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi henüz mezun vermedi, ilk alınan öğrenciler 11. sınıfa devam ediyorlar. İlin yetenekli öğrencilerini Güzel Sanatlara ilgisi olan yakınlığı olan tüm öğrencileri bu okulda seçip eğitimlerini yapıyoruz. Bu faaliyetler yapılırken öğrencilerimizin yaşamış olduğu deprem duygusu seslerine, tonlarına ve tavırlarına yansıyor" dedi. - KİLİS