Depremzede kadınlar el işi deri eşyalar üretiyor

SİNOP - Depremin etkilediği illerden Sinop'a gelerek misafir edilen depremzede kadınlar, KYK yurdunda açılan saraciye kursunda eğitim görerek hem meslek öğreniyor hem de afetin etkilerinden uzaklaşıyor.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde yıkılan veya hasar gören evlerinden ayrılarak Sinop'ta yurt ve misafirhanelerde konaklayan depremzede kadınlar, Sinop Valiliği ile Saraciye Sanayicileri Derneği işbirliğiyle başlatılan Halk Eğitim Merkezi programında yerli kadınlarla birlikte saraciye kursu alarak deri eşyalar üretiyor. Kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem meslek öğreniyor hem de depremin oluşturduğu psikolojik etkilerinden uzaklaşıyor.

Sinop Mahmud Kefevi Kredi ve Yurtlar KurumuYurdu'nda kurulan deri tasarım atölyesinde kurs veren usta öğretici Sevda Dikmen, "Burada deri tasarım kursu veriyoruz öğrencilerimize. Toplamda 20 öğrencim mevcut, haftada 2 gün ders yapıyoruz. Toplam 3 aylık bir proje, Nisan'da başladık Haziran'da bitecek. Öğrencilerimiz bu eğitimde hem meslek öğreniyorlar hem de katılım belgesi vererek bu işin devam etmesini sağlıyoruz" diye konuştu. Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdiğini dile getiren Dikmen, isteyenlerin kendi ürettiği ürünlerin satışını da yapabildiğini söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelerek misafir edilen Yıldız Özgen, "Kursa ilk başta Sevda ve Beyza hocamızla beraber başladık. Biz rehabilite olma adına başladık ama daha sonra bunu meslek edinebileceğimizi öğrendik. Usta eğitici belgesi alıp tekrar kendi bölgemize döndüğümüzde orada eğitmen olarak da çalışabileceğimiz söylendi. Ben rehabilite olma adına buraya başladım ama şu anda burada olmaktan çok mutluyum ve bir kazanç elde edeceğim. Üretiyorum, ürettiklerimizi eğer alıcı olursa satacağız. Satılmasa da bana Sinop'tan bir hatıra olarak kalacaklar" şeklinde konuştu.

Malatya'dan gelerek yurtta misafir edilen Özgül Bakça, "Daha önce böyle bir şey ile hiç ilgilenmemiştim. Vakit öldürmek adına geldim aslında ben buraya, hiç böyle şeyler yapacağım aklıma gelmezdi ama çok güzel şeyler yapmaya başladık. Anahtarlık, kolye gibi ürünler yapıyoruz, kendimiz öğrenmeye çalışıyoruz hocalarımızın yardımıyla. Gittiğimiz yerde de diplomalarımızı alırsak gittiğimiz yerdeki Halk Eğitim Merkezlerinde öğretmenlik yapabileceğimiz belirtildi, orada da ben de başka insanlara yararlı olacağım. Hiç düşünemezdim böyle şeyler yapacağımı ama şimdi her yaptığım ürünü zevkle 'ben yaptım' diyebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Farklı şehirlerden gelen depremzede kadınlarla birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sinoplu Birgül Dikmen ise, "Yeni arkadaşlarla tanıştık, bu tür ürünler yapıyoruz sergiliyoruz. Talep olursa inşallah satmayı düşünüyoruz. Anahtarlıklar, cüzdan, kartlık gibi ürünler ilk çalışmalarımız mesela. İlerledikçe inşallah daha iyi şeyler olacak diye düşünüyoruz" dedi.