Depremzede kadın her şeye rağmen bakkalını işletiyor

Kahramanmaraş'ta 50 yaşındaki depremzede Seher Kireçci, tedavisinin ardından ayağa kalkıp bakkal dükkanını işletmeye devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Şehit Muallim Hayrullah Caddesinde bulunan bakkal dükkanını işleten 50 yaşındaki Seher Kireçci, artçı sarsıntılarda düşerek yaralandı. Tedavisinin ardından ayağa kalkarak işine devam etti. Yaşına ve yaşadıklarına rağmen, çalışma azmini kaybetmeyen Kireçci, hayat mücadelesine devam ediyor.

"Gençlere örnek olsun diye bu işe devam ediyorum"

Seher Kireçci, deprem sonrası anne, teyze ve bir abla olarak etrafındakilere tutunduğunu ifade ederek, "Kendimi toparladım dükkanımı açtım. Esnaflar yardımcı oluyor. Şu anda hayatımdan memnunum. İlk başlarda zorlanmıştım alışverişte yoktu. Şimdi eskiye göre daha iyi. Sabah 7.30'da açıyorum dükkanı. Ben depremin üçüncü günü öğlen olan depremde düşmüştüm. Omzumdaki liftler yırtıldı, tedavi gördüm. Şu anda iyiyim. Tam net değil ama kendi ihtiyacımı karşılamak zorunda kalıyorum. Ölene kadar çalışmak zorundayız. Oğlum burayı kapatacaktı istemedim, 'ben varım bu işte' dedim. Gençlere örnek olsun diye bu işe devam ediyorum. Buyurun gelin gençler sizinle çalışmanızı istiyorum 'iş yok' demeyin kaçmayın, çalışın. İşleyen demir pas tutmaz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ