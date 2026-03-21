Depremzede Eroğlu ailesi yeni evlerinde ilk bayram sevincini yaşadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de evleri ağır hasar alarak yıkılan Eroğlu ailesi, yeni evlerinde ilk bayramlarını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden Eroğlu ailesi, zorlu sürecin ardından devlet tarafından inşa edilen yeni konutlarına kavuştu. Bayram sabahına bu kez kendi evlerinde uyanan aile bireyleri, buruk geçen bayramların ardından yeniden umut dolu bir bayram yaşadı. Yeni evlerinde misafirlerini ağırlayan Eroğlu ailesi, bayramlaşmanın sevincini doyasıya yaşadı.

Yeni evlerinin anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıkları için daha da mutlu olduklarını belirten Şahin Eroğlu, "Kıbrıs gazisiyim. Aynı zamanda depremzedeyim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, anahtarımızı verdi. Yeni evimizde ilk bayramımızı yapıyoruz. Misafirlerimiz, gelinim, oğlum, kızım, torunum hepsi geldi. Ellerimizi öptü. Burada çok mutluyuz. Bakanımızdan da Allah razı olsun. O da buraya ismini verdi. Murat Kurum Bey Mahallesi oldu. Hepsinden memnunuz. Dünyada bir ilk gerçekleşti. Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek kadar güzel bir çalışma yapıldı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. - OSMANİYE

