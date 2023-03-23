Depremzede, Erdoğan'a "Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın dediler" diye dert yandı, CHP'li isim iddiayı yalanladı

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la görüşen bir depremzede, konteyner verilmesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un yönlendirmesiyle görüştüğü kişinin kendisine "Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın öyle konteyneri alacaksın' dediğini anlattı. Söz konusu iddiayı yalanlayan Öztunç ise, "Erdoğan gelecek diye Ankara Büyükşehir Belediyesinin çadırlarının toplatılmasını dün ifşa etmem çok zorlarına gitmiş. Hemen bir mizansen yazmışlar. Baştan sona yalan." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile gittiği Kahramanmaraş'da depremzede vatandaşları ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tuttuğu bir depremzede CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un yönlendirmesiyle yaşadığı durumu anlattı.

"YA CHP'YE YA DA HDP'YE ÜYE OLACAKSIN"

CHP'li Öztunç'un yönlendirmesiyle bir iş adamıyla görüştüğünü kaydeden depremzede Erdoğan'a, "İş adamı 'Sana konteyner vermemize il başkanı bile karşı çıkıyor, gelip ya CHP'ye yada HDP'ye üye olacaksın ki üye kartıyla gelip konteynerini alacaksın' dedi. Ben de 'Ben canlarımı verdim ne vatanımı ne de bayrağımı satarım sizin gibi vatansızlara nede gelir üye olurum, üye olmam o konteyneri de ben istemiyorum dedim" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZTUNÇ'TAN İDDİALARA YANIT

Söz konusu olayla ilgili açıklama yapan Öztunç ise, "Erdoğan gelecek diye Ankara Büyükşehir Belediyesinin çadırlarının toplatılmasını dün ifşa etmem çok zorlarına gitmiş. Hemen bir mizansen yazmışlar. Baştan sona yalan. İyi ezberletip film çevirmişler. Siz yalana devam edin ben hemşehrilerime destek olmaya devam edeceğim." dedi.