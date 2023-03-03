Depremzede çocukların 'kar dedesi'

Kahramanmaraş'ta depremzede çocukların 'kar dede' dediği Mustafa Uludağ, Ahır Dağı'ndan getirdiği karlarla çocukların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş'ta yaşayan emekli Jandarma Astsubay Mustafa Uludağ, depremden etkilendikleri için çadırlarda kalan çocukları 23 dereceyi bulan hava sıcaklığında karla buluşturdu. Depremin yaşanmasının ardından gönüllü olarak kendini yardıma adayan Uludağ, 2 bin 301 metre yüksekliğe sahip Ahir Dağı'ndan çocuklar için traktörüyle kar getirdi. Çadır çadır gezip çocukların eğlenmesini sağlayan Uludağ, sık sık kar dağıttığı için çocuklar tarafından 'kar dede' olarak bilinmeye başladı. Kar dedenin geldiğini gören çocuklar ise koşarak yanına gidip kar ile oynamanın tadını çıkarttı.

"Kendi yakınlarımın enkazını kaldıracağım aklımın ucuna gelmezdi"

Geçmişte yaşanan birçok depremde arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirten Mustafa Uludağ, "Ben emekli jandarma astsubayım, görevim icabı ve daha sonraki faaliyetlerimde yurt dışında arama kurtarma eğitimleri aldım. Hem Yalova depreminde hem de Erciş depreminde görev aldım. Fakat bir gün kendi yakınlarımın enkazını kaldıracağım aklımın ucuna gelmezdi. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum, aslen Amasyalıyım. Buranın yerlisi değilim fakat kendi yakınlarımdan 4 kişilik bir aile enkaz altında kaldı. Maalesef canlı çıkaramadık. Onların cenazelerini memlekete gönderdikten sonra geri kalan zamanda gönüllü olarak insani yardımlara katıldım" dedi.

"Hayatta kalmanın karşılığı olarak insanlara yardım yapalım dedik"

Sebepsiz yere şehri terk edip başka şehirlere gidenleri kınadığını belirten Uludağ, "Ailemle birlikte madem biz hayatta kaldık, hayatta kalmanın karşılığı olarak insanlara yardım yapalım dedik. Elimizden ne geliyorsa muhtarımızla istişare yaparak bu faaliyetlerde bulunmaya devam ediyoruz. Yük taşımak isteyenler beni arıyorlar, ben de para almadan Allah rızası için onlara yardımcı oluyorum. 2 gün öncede Ahir Dağı'ndaki bağ evlerine taşınanlar vardı. Onların eşyalarını götürdüm. Geri dönerken de bu yavrulara kar getirdim. Muhtarımla istişare ederek bazı çadırlara getirip kar bıraktık. O çocukları da o şekilde sevindirdik. Burada çok önemli bir konu var. Deprem olduğu gün hiçbir neden yokken kaçanları kınıyorum. Ben buralı değilim fakat bu memlekette ekmek yediğim için çocuklarım ve torunlarımla birlikte hepimiz canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hem ben hem çocuklar mutlu oluyor"

Hem kendi hem de çocukların mutlu olduğuna değinen Uludağ, "Dün karı getirdiğimde 'Kar dede geldi' dediler. Beni çok seviyorlar, ben de onları çok seviyorum. Şimdi kalan karı aşağıda bulunan çadırlara dağıtacağım. Bunu yaparken hem ben hem de çocuklar mutlu oluyor. Çocuklar psikolojik olarak çok etkilendi. Maraşlılar çok iyi bilir, bu karla 'karsambaç' yapılır. Karın üzerine pekmez koyup öyle yerler" şeklinde konuştu.

Deprem atmosferini dağıtmak istediklerine dikkat çeken Necip Fazıl Mahalle Muhtarı Zülküf Tofan ise, "Biz de çocukların gözlerindeki hüznü dağıtmak için Mustafa ağabeyimle birlikte oyuncaklar dağıtıyoruz. Kar getirip bu atmosferi dağıtmak istiyoruz" diye konuştu.

Karla oynamanın tadını çıkaran çocuklar ise çok mutlu olduklarını belirterek, "kar dede"lerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ