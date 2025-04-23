Depremzede Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı

Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan çocuklara özel şenlik

KAHRAMANMARAŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta çocuklara yönelik kutlama programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesindeki park alanı karnaval alanına dönüştürüldü. Gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar gün boyu eğlenceye doydu. Şenlikte yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro ve Sıfır Atık temalı atölye çalışmaları yapıldı. Coşkulu etkinliğe katılan çocuklar alanda kurulu oyun gruplarında doyasıya eğlendi.

İsmail Emin Çolak, "Ben burada çok eğleniyorum çok güzel" dedi. Eray Yılmaz, "Bu alana ilk kez geldim ve her zaman olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Muhammet Yetişmiş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum bakanımıza da çok teşekkür ederiz bu etkinliğin her yıl yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Çocuklara çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik gün boyu devam edecek.