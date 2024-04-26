Depremin vurduğu Tokat'ta yağmur duası

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Büğet köyünde yağmur duası yapıldı.

Depremin vurduğu Tokat'ta yağmur duası edildi. Yağmur duasına Büğet köyü sakinlerinin yanı sıra Yeşilyurt ilçesi ve tüm köylerindeki vatandaşlar katıldı. Bölgede havaların sıcak gitmesi ve deprem nedeniyle kurbanlar kesilerek dualar edildi.

Kurban kesme programının geleneksel hale geldiğini ifade eden Büget köyü muhtarı Bünyamin Dilaver programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.