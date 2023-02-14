9. günün ardından Hatay'daki yıkım dron kamerasıyla ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. günü Hatay'daki yıkım dron kamerası ile çekilen görüntülere yansıdı. Gün doğarken çekilen görüntülerde yıkımın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ili vurmuştu. Bu illerden biri de Hatay olmuştu. Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda vatandaş enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı.

BİNALARIN ÇOĞU YIKILDI

Afetin 9. gününde güneş doğarken kentteki yıkımın şiddeti dron kamerasıyla görüntülendi. Binaların tamamıyla yıkıldığı bölgede vatandaşları AFAD'ın kurduğu çadırlar da kaldığı görüldü.

KENTTE ASAYİŞ SAĞLANIYOR

Kent merkezinde bulunun bir enkazda ise arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kent çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ve polis ekipleri, asayiş olaylarına karşı hazırda bekletiliyor.