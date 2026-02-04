Sporla Yeniden Doğuş: Ergen Ailesinin Hikayesi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3 yıl önce depreme yakalanan evleri ağır hasar alınca Adana'ya gelen beden eğitimi öğretmeni Ahmet Ergen ve ailesi, sporla hayata yeniden tutundu.

10 yıldır görev yaptığı Pazarcık ilçesinde evleri ağır hasar alınca ayrılmak zorunda kalan Ergen ailesi, depremden 4 ay sonra Adana'nın İmamoğlu ilçesine yerleşti. Öğretmen olan eşi Hazal Ergen İmamoğlu Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi'nde göreve başlarken, Ahmet Ergen ise Kozan İsmet İnönü Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak yeniden öğrencileriyle buluştu. Depremin izlerini silmek için yönünü spora çeviren Ahmet öğretmen, kurduğu takımlarla hem gençleri başarıdan başarıya koşturuyor hem de iyi bir insan olmaları için çaba harcıyor. Ergen'in deprem sonrası kurduğu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı ise 2024 yılında Adana il birincisi oldu. Ardından kız öğrenciler için de altyapı çalışmaları başlatan Ergen, kısa sürede çok sayıda öğrenciye ulaşarak gençleri geleceğe hazırlamaya başladı. Baba Ergen, kızları Eylül (10) ve Meryem'i de (8) voleybola yönlendirerek sporla uğraşmalarını sağlıyor.

"Depremden sonra hayatımız tamamen değişti"

Hedeflerinin sadece sportif başarı olmadığını belirten Ahmet Ergen, "Depremden sonra hayatımız tamamen değişti. O gün çocuklarıma sarıldım ve sadece onları korumayı düşündüm. İnsanların çığlıkları hala kulaklarımda. Evimiz yıkılmadı ama ağır hasar aldı ve Pazarcık'tan ayrılmak zorunda kaldık. Buraya geldikten sonra çocuklar için bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Spor, gençleri hayata bağlayan en güçlü şey. Amacımız iyi sporcu değil, iyi insan yetiştirmek" diye konuştu.

Depreme Pazarcık'ta yakalanan Ergen, yaşadıkları anları hala unutamadıklarını ve o an yaşadıkları sürecin çok zor olduğunu ifade ederek, "İlk sarsıntıda çocuklarıma sarıldım. İki kızım, bir oğlum var. İkinci sarsıntıyı bekledik, üçüncü olmadan aşağı indik. İki bina gözümün önünde yıkıldı. İnsanların bağırışlarını anlatamam. Çok zordu" şeklinde konuştu.

İlçede özellikle kız çocuklarının spora katılımını artırmayı hedeflediklerini anlatan Ergen, gençlerin spora bağlandığını görmenin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu kaydetti.

10 yaşındaki Eylül Ergen ise, "Depremde 7 yaşındaydım. Çok korktuk, herkesin canı yandı. Depremden sonra kendimi geliştirmeye karar verdim. Voleybolu çok seviyorum. Arkadaşlarıma da sevdirmek istiyorum. Gabi gibi voleybolcu olmak istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum" dedi. - ADANA