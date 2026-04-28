Depremde yıkılan Dostlar Camii, yeniden ayağa kalkıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Dostlar Camii'nin yeniden inşası ve ibadete açılması için ihale süreci tamamlandı. Camii, yaklaşık 32 milyon TL'lik yatırımla yeniden inşa edilerek ibadete açılacak.

6 Şubat depremlerinin ardından şehirde başlatılan yeniden yapılanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. Depremin izlerini silmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hem kalıcı konut ve iş yerlerinde hem de sosyal donatı alanlarında önemli ilerlemeler kaydediliyor. Özellikle vatandaşların sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan ibadethanelerin yeniden inşası da bu sürecin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Depremde zarar gören camilerin özgün mimari dokusuna sadık kalınarak yeniden inşa edilmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Onikişubat Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Dostlar Camii için yeniden yapım süreci resmen başlatıldı. Yaklaşık maliyeti 32 milyon TL olarak belirlenen yapım işi ihalesine 5 firma teklif sundu. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Dostlar Camii'nin inşa çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı