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Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammed İş, Erzurum'da dualarla toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammed İş, Erzurum'da dualarla toprağa verildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde görevli 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammed İş, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. Erzurumlu uzman çavuşun cenaze namazı ikindi namazından sonra Narmanlı Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Muhammed İş'in cenazesi dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Muhammed İş'in eşi Öznur İş ise cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammed İş Jandarma Hatay Yerel Haberler

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