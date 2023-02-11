Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammed İş, Erzurum'da dualarla toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammed İş, Erzurum'da dualarla toprağa verildi. Hatay'ın Antakya ilçesinde görevli 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammed İş, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. Erzurumlu uzman çavuşun cenaze namazı ikindi namazından sonra Narmanlı Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Muhammed İş'in cenazesi dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Jandarma Uzman Çavuş Muhammed İş'in eşi Öznur İş ise cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Muhammed İş Jandarma Hatay Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.