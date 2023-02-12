Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremde hayatını kaybeden baba ve kız defnedildi

Yerel Haberler

Depremde hayatını kaybeden baba ve kız defnedildi

Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Karaköse ile kızı Eylül Nisa, Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Karaköse ile kızı Eylül Nisa, Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremde Adıyaman Mimar Sinan Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki evlerinde uyurken yakalanan Osmancık Yaylabaşı köyü nüfusuna kayıtlı Karaköse ailesi enkaz altında kaldı. Gelir uzmanı Mehmet Karaköse, eşi Özlem Karaköse, çocukları Eylül Nisa ve Elif Lila hayatını kaybetti.

Anne Özlem Karaköse ile kızı Elif Lila Adıyaman'da toprağa verilirken, baba Mehmet Karaköse ile diğer kızı Eylül Nisa'nın cenazeleri Çorum'un Osmancık ilçesine getirildi. Baba kızın cenazeleri ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yaylabaşı Köyü'nde gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze törenine, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'de katılarak aileye taziyede bulundular. - ÇORUM

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Çorum Eylül Baba Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title