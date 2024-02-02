Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Adıyaman Adliye personeli için mevlit okutuldu

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden Adıyaman Adliye personeli için mevlit okutuldu.

Depremde hayatını kaybeden adliye personelleri için düzenlenen mevlide Adıyaman Valisi Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personelleri katıldı.

Mevlit programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlid-i şerif, kasideler ve ilahiler okunurken deprem şehitleri dualarla yad edildi. Vali Varol, deprem şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. - ADIYAMAN