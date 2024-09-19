Kahramanmaraş'ta Yıkım Çalışmaları Sırasında Tarihi Su Tüneli Bulundu

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların bulunduğu alanda yıkım ekiplerinin çalışmaları sırasında tarihi tünel bulundu.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde şehrin en eski yerleşim yerlerinden olan Kayabaşı Mahallesi'nde depremde ağır hasar alan ve yıkılan binaların bulunduğu alanlarda yıkım ekipleri binaların temellerini de söküyor. Şehit İlbey Caddesi'ndeki bir binanın yerinde çalışma gerçekleştiren ekipler, tarihi su tüneli buldu.

"Biz bir hortum zannettik, tarihi bir şeymiş"

Bölgede çalışan işçi Ethem Reşit, "Kazı yaparken temelin üstünü açarken böyle bir şeye denk geldik. Arkadaşımız hemen üstünü açtı kontrol etti. Biz bir hortum zannettik, sonra baktık ki tarihi bir şeymiş. Dereden akıyor ve yukarıya dönüş yapıyor" dedi.

"Tarihten kalma bir tünel dediler"

Sürekli yıkımlarda çalıştığını ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen kepçe operatörü Seçkin Durmuş, "Temel sökme çalışması yaparken burası da Kahramanmaraş'ın eski tarihi yerleşim yerleri olduğu için su tüneli bulduk. İlk başta normal bir boru sandık. Yetkililere haber verdik. Yetkililer geldi, kontrollerini yaptı, 'Bu tarihten kalma bir tünel' dediler. Ona göre de ilgilenmelerini yaptılar ve biz de gerekli yerlere bilgilerimizi verdik. İlk başta ummuyordum ama öyle denilince şaşırdım, eski bir yapı sonuçta. Sürekli yıkımla uğraşıyoruz, ilk defa böyle bir şeye dek geldim. İlk başta biz de şaşırdık tabii. Müzeye bilgilerimizi verdik, onlar da araştırmalarını yapıyorlar" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ