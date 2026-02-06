Fırat: Depreme dirençli yapılar inşa etmeli

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Fırat mesajında; ülkeyi derinden sarsan asrın felaketinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad ettiğini ifade etti. Başkan Fırat, mesajında yapı güvenliği ve bilinçli önlemlerin önemine dikkat çekti. 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin hafızasında derin izler bıraktığını ifade eden Başkan Fırat, şu ifadelere yer verdi: "6 Şubat depremleri, ülkemiz için tarifsiz bir acıya sebep olmuş, binlerce vatandaşımızı bizlerden ayırmıştır. Bu büyük felaketin üzerinden yıllar geçse de kaybettiklerimizin acısı hafızamızda silinmez bir iz bırakmıştır. Bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tedavi süreci devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Güvenli yapılaşma, sağlam altyapı ve doğru planlama ile olası felaketlerin etkilerini en aza indirebiliriz. Kaybettiklerimizi hiçbir zaman unutmayacak, hatıralarını yaşatacak ve geleceğimiz için gerekli tedbirleri almayı daima sürdüreceğiz. Depremin yıkıcı etkilerine karşı dirençli şehirler inşa etmek, can ve mal kaybını önlemek, öncelikli sorumluluğumuz olmalıdır" dedi.

Türkiye'deki tüm yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini, yapı güvenliğinin sağlanması adına kurumlara ve bireylere önemli görevler düştüğünü vurgulayan ESOB Başkanı Fırat,"Unutmayalım ki, depremler bir doğa olayıdır ve bunlara karşı alınacak tedbirler, ancak hazırlıklı olmakla mümkündür. Bu tür doğal afetlerin felakete dönüşmemesi için, dayanıklı ve depreme dirençli yapılar inşa etmeli, şehirlerimizi bu yönde yeniden şekillendirmeliyiz. Depremin açtığı yarayı birlik ve beraberlik içerisinde sarmaya çalıştık. Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak güçlüyüz. Her türlü zorluğun üstesinden geliriz, gelme gücümüz de var. Buradaki en önemli gücümüz de birlik ve beraberliğimiz oldu. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim, ülkemize ve milletimize böylesi afetleri bir daha yaşatmasın inşallah." - ERZURUM