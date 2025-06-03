Deprem Sonrası Afet Konutları ve Ahırlarının Hak Sahipleri Belirlendi

Deprem Sonrası Afet Konutları ve Ahırlarının Hak Sahipleri Belirlendi
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2020 yılında meydana gelen depremin ardından inşa edilen afet konutları ve ahırları için hak sahiplerinin kura ile belirlenmesi süreci başladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2020 yılında meydana gelen depremin ardından yapılan afet konutlarının ve afet ahırlarının hak sahipleri kura ile belirlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bingöl ili, Karlıova ilçesinde 14-15.06.2020 tarihinde ve Erzincan ili, Tercan ilçesinde 28.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeni ile Tercan ilçe merkezi Atatürk Mahallesinde yapılan toplam 53 adet afet konutu ve Fatih Mahallesinde yapılan toplam 20 adet afet ahırları ile Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Beldesinde yapılan 6 adet afet konutu+ahırı ve 15 adet afet konutu Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Tercan Noterliği huzurunda kura çekilişleri yapılarak hak sahipleri belirlenmiştir." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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