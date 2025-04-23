Deprem Panik Yaratınca 3. Kattan Atlama Faciaya Neden Oldu
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kişi, deprem sırasında panikleyerek 3. kattan aşağıya atladı ve ağır yaralandı. Deprem anında yaralanan 22 kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kişi, deprem sırasında panikleyerek 3. kattan aşağıya atlaması sonucu ağır yaralandı. İlçede hastaneye depremde kaçarken yaralanan 22 kişinin mücaracat ettiği öğrenildi.
Arnavutköy'de bir kişi, deprem anında panik yaparak 5 katlı binanın 3. katından aşağıya atladı. Ağır yaralanan Müjdat Yıldırım isimli vatandaş, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi devam ederken, hastaneye deprem sırasında kaçarken yaralanan 22 kişinin mücaracat ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel