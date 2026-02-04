Bakan Kurum'un hikayesini paylaştığı dede ve torun deprem anlarını anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hikayesini paylaştığı Abdullah Çelik ve torunu, deprem anlarını anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hikayesini paylaştığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde oturduğu binada eşini, 2 kızını, 4 torununu ve 3 yeğenini kaybeden ve o zamanlarda 40 günlük olan torunuyla yaşamaya başlayan Adıyamanlı Abdullah Çelik, deprem gecesi yaşananları anlattı.

Deprem sonrası 40 günlük torunuyla hayata tutundu

Deprem gecesini anlatan Abdullah Çelik, o zamanlarda 40 günlük olan Yusuf Berk ile 3 yıldır birlikte yaşadığını ve onsuz hayat düşünemediğini vurguladı. Depremin ilk zamanlarında önce çadırda sonra konteynerde, ardından da İndere Kalıcı Deprem Konutlarında yaşamaya başlayan Abdullah Çelik, "6 Şubat'ta zaten ben depremden bir saat, saat üç buçukta falan uyanıktım o zaman. Televizyon programı vardı, ona bakıyordum. Bir baktım ki bir deprem başladı, şiddetli bir sallantı oldu. Haliyle kalktım, kapıya kadar gittim ama ne kadar, bir dakika mı sürdü, ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Bir baktım ki yağmur üzerime yağıyor. En üst kattaydım yani. Benim hanım buradaydı. İki kızım vardı. Yusuf'un annesiyle ablası vefat etti, öbür odadaydı. Bir kızım da yanımda, yan odadaydı. O kurtuldu, çocukları, üç tane çocuğu vardı, vefat etti. Pek fazla bir şey görmedim yani aniden olan bir şeydi. Depremde 10 kişi kaybettik. Mecbur Yusuf'u yanıma aldım ben. Yusuf'la beraberiz, Yusuf benim nefesim oldu. Yusuf ile beraber yaşıyoruz. 3 senedir Yusuf'la beraberiz. 35-40 günlüktü. İlk günler çadır biraz sıkıntılıydı. Yusuf'la beraber yaşamak biraz zordu. Konteynere gittik, konteynerden sonra prefabrike geldik. Prefabrikten sonra da buraya geldik, 7-8 ay oldu. Tabii ki burası rahat. Güvenli evler, sağlam, diyeceğimiz yok yani çok şükür. Biz doğru dürüst kaloriferleri yakmıyoruz, pencereleri açıyoruz. O kadar sıcak. Allah devletimizden razı olsun. Evler sağlam" diye konuştu. - ADIYAMAN