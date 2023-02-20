Deprem bölgelerinde çalışan madencilerin mesai ücretleri devam etti

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, deprem bölgelerine gönüllü olarak giden madencilerin mesai ücretlerinin devam ettiğini ifade etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, deprem bölgesinden gelerek açıklamalarda bulundu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, " Zonguldak'tan yine 120 kişilik bir ekip Hatay'da şu an görev yapmakta. Tabii talep olursa yine bölgeye işçilerimiz gitmekte gönüllü hepsi, bir sıkıntı yok" dedi.

Başkan Hakan Yeşil, "Deprem bölgelerine ikinci bir ziyareti gerçekleştirdik yönetim kurulumuzla beraber. Durum gerçekten kötü, büyük bir yıkım. Hemen hemen on ili kapsayan büyük bir yıkım. Tabii biz 3 bin 800 kişi arama kurtarma çalışmaları katıldık Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun çalışan madencileri ile beraber. Tabii artık arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik. Bununla beraber arama kurtarma çalışmalarına katılan işçileriniz Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te Adıyaman'da. Bu çalışmaların bitmiş olması vesilesiyle tekrar Zonguldak'a dönüş yaptılar. Devamında Hatay'da da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama sonuna geldiğimiz için arkadaşlarımızı dinlemesi için hepsi Zonguldak'a dönüş yaptı. Zonguldak'tan yine 120 kişilik bir ekip Hatay'da şu an görev yapmakta. Tabii talep olursa yine bölgeye işçilerimiz gitmekte gönüllü hepsi, bir sıkıntı yok" diye konuştu.

"Madencilerin maaşları işledi"

Madencilerin deprem bölgelerinde çalıştıklarında maaşlarının işlediğini ifade eden Başkan Yeşil, "Arkadaşlarımıza dönüş sonrası belirli bir süre dinlenmeleri için verildi. Ücretli çalışıyor, devam ediyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar özveri ile kendi hayatlarını tehlikeye atarak çalıştılar. Sizlerin de bildiği gibi kamuoyunda kabullendi. Büyük bir özveri ile dile sahada arama kurtarma çalışmaları katılıp yüzlerce canımızı yerin altından çıkartıp hepsini nefes oldu. Arkadaşlarımız tamamen döndüğü zaman, işbaşı yaptığı zaman perşembe cuma gibi de yavaş yavaş üretime geçeriz" şeklinde konuştu.

"Madencinin önemini gördük"

Madencinin öneminin arttığını belirten Başkan Yeşil, "Taşkömürü Kurumu büyük bir kurum. Yurt dışından büyük bedeller ödeyerek Türkiye'ye getirdiğimiz kömürlerin bizim imkanlarımız ve yerli ve milli kaynaklarımızın çıkartılması konusunda daha önce bunu bir çok kez paylaştık. Madenci arkadaşlarımızın özellikle son depremde gösterdikleri özveri ve performans olmazsa olmaz. Madencilik sektöründe Türkiye Taşkömürü Kurumundaki arkadaşlarımızın sayısının artması gerektiğini ve önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek depremlerde bu arkadaşlarımızın neler yapabileceğini herkes gördü. Hem bu anlamda hem de biliyorsunuz ülkemiz sanayisine katacağımız kömürün daha da artırılması konusunda da zaten bizim taleplerimiz var. Bu önemli, bunu hep beraber bu sıkıntılar geçince bir masa başında oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK