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Denizlili Gazeteci Mutlu Kelişti'nin Annesi Hayatını Kaybetti

Denizlili Gazeteci Mutlu Kelişti'nin Annesi Hayatını Kaybetti
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Denizli'de internet haber sitesi sahibi gazeteci Mutlu Kelişti'nin 87 yaşındaki annesi Türceyin Kelişti, Avdan Mahallesi'nde vefat etti. Cenazesi bugün Cuma namazından sonra kılınacak ve Avdan Mezarlığı'na defnedilecektir.

DENİZLİ (İHA) – Denizlili gazeteci ve internet haber sitesi sahibi Mutlu Kelişti'nin annesi hayatını kaybetti.

Denizlili gazeteci ve internet haber sitesi sahibi Mutlu Kelişti'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki annesi Türceyin Kelişti hayatını kaybetti. Türceyin Kelişti'nin cenazesinin, bugün Cuma namazını takiben Avdan Mahalle Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Avdan Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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