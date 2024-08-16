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Denizli'nin Tavas ilçesinde imece usulü yardım kampanyası başlatıldı

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Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde kırsal mahallenin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imece usulü yardım kampanyası başlatıldı. Mahalle yönetimi, yangın tankerinin tamiri ve tadilatı, yangın musluklarının bakım ve onarımı, güvenlik kameralarının yerleştirilmesi için yardımlarını bekliyor.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde kırsal mahallenin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imece usulü yardım kampanyası başlatıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde, mahalle yönetimi kolları sıvadı. Sofular Mahallesi Muhtarı Sunay Sulakcı ve ekibi mahalledeki eksiklerin giderilmesi için imece usulü yardım kampanyası başlattı.

Başta güvenlik olmak üzere acil ihtiyaçlarda kullanılan yangın tankerinin tamiri ve tadilatı için yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Muhtar Sunay Sulakçı, "Sağlık ocağında bulunan 4 tonluk yangın tankerinin eksikleri var. Ayrıca mahallemizin çeşitli noktalarında bulunan yangın musluklarının bakım ve onarıma ihtiyacı var. Özellikle yaz aylarında meydana gelen yangınlar çok can yakıyor. 'Keşke' dememek için yola çıktık. Ayrıca kırsalda hırsızlık olayları da çok fazla oluyor. Bunun içinde başta mahallemizin giriş ve çıkışları olmak üzere belirli noktalara güvenlik kameraları yerleştirmek istiyoruz. Mahalle halkımızın canı kadar malı da bir noktada bizlere emanet edildi. Bizlerde elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda halkımızın da desteğini bekliyoruz. Bizler üstümüze düşeni yapalım, eksiklerimizi bir an önce tamamlayalım düşüncesindeyiz. Bu noktada mahalle halkımızın da çağrımıza kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli Tavas Sofular Mahallesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda eksikler tek tek sıralanırken, yardım kampanyasına katılmak isteyenler içinde hesap bilgileri paylaşıldı. Paylaşımda, "Mahallemizin sağlık ocağında duran 4 tonluk eski yangın tankerinin tamiri ve tadilatı, mahallemizin çeşitli noktalarında bulunan yangın muslukları bakım ve onarımı, mahallemizin giriş ve çıkışlarına mahalle merkezine ve çeşitli yerlerine kamera takılması için yardımlarınızı bekliyoruz" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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